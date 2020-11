Coronavirus e Dpcm: un pomeriggio difficile e pieno di incertezze, serve più chiarezza da parte di tutti

E’ stato un pomeriggio convulso, difficile per tutti, mentre da Roma attraverso le agenzie nazionali rimbalzavano notizie sempre più contraddittorie, in relazione ai famosi ‘colori’ delle varie regioni italiani, sulla base del Dpcm firmato stanotte dal Premier.

Inizialmente la nostra regione sembrava in bilico tra arancione e rossa mentre non si sapeva nulla su quanto sarebbe accaduto domani per negozi, bar e ristoranti. Nel tardo pomeriggio un comunicato del Presidente della Regione Liguria, annunciava il rinvio a venerdì per l’applicazione dei ‘colori’ con le normative nazionali che sarebbero state applicate da domani.

Poi il dietro-front da Roma, da dove veniva annunciato il rinvio di tutto a venerdì. E così è stato. Il tutto mentre proseguivano le riunioni in teleconferenza, Governatori e Ministri. Un pastrocchio in cui anche noi cercavamo di capirci qualcosa. Questa sera, poco prima delle 20 il classico ‘punto’ della Regione, con la conferma del Presidente Toti sulle normative nazionali del Dpcm da domani e quelle in base ai colori da venerdì. Ma, dopo pochi minuti, incalzato da un giornalista, nuovo dietro-front per le notizie che arrivavano da Roma.

Alle 20.20 il Premier fa chiarezza e, a sorpresa, inserisce la nostra regione in quelle ‘gialle’, che consentono di mantenere aperti negozi, bar e ristoranti. Dovranno chiudere alle 18 ma è comunque una mezza boccata d’ossigeno per gli operatori commerciali della nostra provincia.

Una cosa ci permettiamo di dire a chi ci governa, sia a livello locale che nazionale: serve maggiore chiarezza, più informazione e decisamente in anticipo rispetto alle tempistiche adottate fino ad ora, soprattutto oggi. Nessuno mette in discussione il momento non facile per chi deve prendere le decisioni e le pressioni a cui sicuramente deve far fronte. Ma bisogna fare di più, anche perché chi ha chiuso stasera gli esercizi commerciali non sapeva se poteva aprirli domani.

Non vogliamo e non ci permettiamo di insegnare niente a nessuno, chiediamo solo più chiarezza. Grazie.