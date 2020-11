Sanremo: esperienza diretta con il 'drive through' per fare il tampone, un servizio cortese e professionale (Foto)

In alcune giornate c’è più coda e le attese sono un pochino più lunghe ma, vissuto dall’interno dell’auto, il servizio di Asl 1 Imperiese di tampone per il Covid-19 è assolutamente da considerarsi buono.

Chi scrive ha eseguito lo stesso test privatamente (non c’era febbre alta e ho preferito non intasare il servizio pubblico) ed ho atteso molto di più, sia per l’esecuzione del test che per il suo responso. Al termine della ‘quarantena’ obbligatoria ecco che, il giorno prima, arriva la telefonata e quindi una e-mail per la convocazione fissata per oggi.

Siamo fortunati, ci sono solo 5 o 6 auto davanti a noi e l’attesa è davvero minima. Sono tre gli addetti dell’Asl in cima al Palafiori di Sanremo, che lavorano ‘bardati’ con tutti i dispositivi di protezione individuale. Da loro, oltre al tampone, otteniamo cortesia, professionalità e attenzione verso di noi.

Il tampone nel naso e poi via, il ritorno a casa. Dall’uscita dall’abitazione al rientro, in totale 35 minuti. Altri 5 per spedire la mail con l’autorizzazione per avere il responso via mail e tutto è fatto. Ora ovviamente c’è l’attesa per sapere il responso ma, che dire, non ci si può lamentare.

Certo, qualcuno che ha fatto lunghe code nei giorni scorsi potrebbe obiettare l’eccessiva attesa, ma non dimentichiamo che siamo in un periodo non certo normale. Qualche errore è stato fatto e, anche a Vallecrosia nelle scorse settimane si sono registrate code e disagi ma, ripetiamo, spesso ci lamentiamo ma alla fine i servizi che ci vengono offerti non sono poi da buttare via.