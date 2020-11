È morta a 95 anni Giovanna Pivas Cozzi, mamma di Gianni: il ricordo dello Zonta Club di Sanremo

“Donna dinamica e di grande fascino, Giovanna Pivas Cozzi è stata una socia importante per lo Zonta Club Sanremo. Ha sempre supportato le iniziative dell’Associazione anche quando , per i suoi molteplici impegni , non poteva essere fisicamente in prima linea”.

È questo il ricordo dello Zonta Sanremo, nelle parole del suo presidente, Cinzia Papetti. “In lei abbiamo trovato un’amica leale – prosegue - una donna dai valori profondi, una mamma concreta ed amorevole che ha vissuto con estrema dignità il dolore per la tragica perdita del suo carissimo Gianni. Imparare ad andare avanti senza piegarsi sulle ginocchia è stato un esempio di vita per tutte noi. Si è battuta con convinzione e generosità per il progresso e l’avanzamento sociale della donna, ci ha insegnato l’arte attraverso la composizione floreale fino a raggiungere l’ambita posizione di Giudice Internazionale, ci ha consigliato, con la saggezza di chi sa, i comportamenti da assumere per il raggiungimento di obiettivi sempre più alti. Elegante, positiva e dotata di una cordialità speciale, ha sempre dato il benvenuto a nuove socie con empatia ed interesse”.

“Noi oggi ci stringiamo in un abbraccio affettuoso, la salutiamo ricambiando il suo sorriso con un grazie Giovanna. Riposa in pace, le tue amiche Zontiane”.