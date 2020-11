Coronavirus: l'Ordine dei Medici favorevole al lockdown "Consapevoli dei problemi per i commercianti ma non ci sono altre soluzioni"

Anche l’Ordine dei Medici della nostra provincia raccomanda a tutti la massima prudenza e sostiene l’instaurazione del lockdown. “I casi stanno aumentando – ha detto il suo presidente Francesco Alberti – e bisogna seguire le classiche regole evidenziate da mesi. Serve molta attenzione perché il virus circola e, il vero problema sono gli asintomatici, dai quali si può contrarre il Covid e poi portarlo in famiglia e in giro”.

I numeri sono alti ma la nostra regione e, in particolare, la nostra Asl stanno lavorando nel migliore dei modi: “Non tutti possono essere sottoposti a tampone – prosegue Alberti – questo è noto. Nei giorni scorsi sono stati trattati oltre 1.000 tamponi grazie al macchinario donato dalla magnate russa al Comune di Sanremo. Purtroppo c’è carenza di personale e le difficoltà dei medici di famiglia e di altre figure professionali è anche relativa al fatto di eseguire i tamponi allo scadere dei 10 giorni di quarantena”.

Alberti torna sul problema di equilibrio tra le aperture delle attività e la sicurezza sanitaria: “A me dispiace davvero per negozi ed esercizi commerciali in genere, ma è chiaro che certe chiusure saranno obbligate. Noi, come Ordine dei Medici, pur rispettando ristoratori, gestori di bar e altro, siamo favorevoli al lockdown. A chi si lamenta della chiusura serale rispondo molto semplicemente: alla sera c’è molta più gente nei locali mentre a pranzo l’attività è maggiormente ridotta. Purtroppo ho notato che i giovani, invece di assembrarsi attorno ai locali, lo fanno in diverse zone della città senza mascherina. Non vogliamo certo colpevolizzare nessuno ma è la realtà dei fatti”.

Alberti fa però un plauso ai residenti della nostra provincia sull’uso della mascherina: “Devo riconoscerlo con onestà, in questi ultimi giorni il 99% di chi gira per le città la utilizza, cosa che non accadeva fino a qualche settimana fa”. Sul futuro c’è ovviamente incertezza: “Siamo in balia delle onde perché non sappiamo ancora se e quando ci saranno un vaccino e una vera cura. Senza dimenticare per quanto tempo dura l’immunità in quelle persone che hanno contratto il virus”.

L’Ordine dei Medici è anche pronto a darsi da fare per aiutare i parenti dei ricoverati, come avvenuto a marzo e aprile, quando molti medici in pensione facevano da trait d’union per tenerli informati (un modello che, in questa seconda ondata, potrà essere replicato anche in provincia di Genova). Si stanno cercando medici disponibili per un servizio che è stato molto gradito da chi aveva parenti ricoverati. Oltre a questo, c’è anche la possibilità che l’Ordine fornisca medici che si occupino di fare il tracciamento dei contagiati, lavorando da casa e al telefono.