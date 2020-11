Coronavirus: cresce nuovamente il rapporto positivi-tamponi (5,4), in Asl 1 impennata delle 'sorveglianze attive' (+1.355)

Sale nuovamente il rapporto tra positivi e tamponi nella nostra regione. Dopo un lieve calo nella giornata di ieri, infatti, oggi è a 5,4, sulla base di 6.141 tamponi e 1.122 nuovi positivi.

Cresce purtroppo anche il numero nella nostra provincia, oggi a 124 di cui 52 da contatti di caso confermato e 72 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 63 di cui: 16 da contatto di caso confermato, 45 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono stati 824, di cui: 226 da contatto di caso confermato, 586 da attività di screening e 12 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 7 di cui 2 da contatto di caso confermato e 5 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 104 di cui 37 da contatto di caso confermato e 67 da attività di screening.

I morti segnalati, in un lasso di tempo compreso tra il 29 ottobre e ieri sono stati 24, di cui uno all’ospedale di Sanremo (una donna di 81 anni). Gli altri si sono registrati tra Genova, Levante e Sarzana..

Totale tamponi effettuati: 463.326 (+6.141)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 32.117 (+1.122)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.596 (+82)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 28.511 (+1.040)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 15.312 (+677)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.210 (+92)

Savona 1.369 (+49)

Genova 9.939 (+418)

La Spezia 1.826 (+68)

Residenti fuori regione o estero 303 (+8)

Altro o in fase di verifica 665 (+42)

Totale 15.312 (+677)

Ospedalizzati: 1.263 (+62) | 77 (+13) in terapia intensiva

Asl 1 - 96 (+3) | 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 122 (-10) | 7 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 356 (+32) | 20 (+6) in terapia intensiva

Evangelico - 68 (-2) | 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 162 (+8) | 11 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 26 (+4) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 229 (+211) | 11 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 106 (-3) | 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 108 (+9) | 8 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 9.194 (+576)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 14.971 (+421)

Deceduti: 1.834 (+24).