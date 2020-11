Giovedì prossimo il ‘Laboratorio autostima’ dell’associazione ‘Noi4you’ su ‘L’ansia... questa (s)conosciuta’

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo detto o pensato di avere l’ansia. Ma siamo sicuri di conoscerla davvero? Un incontro alla scoperta di questo nemico non troppo silenzioso: cos’è? Come distinguerla dalle altre emozioni? Come gestirla al meglio? Qual è l’impatto sulle nostre vite nel corso della pandemia da Covid-19?

Queste e molte altre riflessioni durante il laboratorio dell’autostima 'Noi4You' di giovedì a cura della psicologa Serena Suraci. Si svolgerà giovedì alle 21 online su Zoom (QUI).