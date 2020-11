Giornata delle Forze Armate, il 4 novembre nessuna cerimonia a Sanremo ma corone d'alloro sui monumenti ai Caduti

Il Comune di Sanremo ha annullato le celebrazioni in programma per il 4 novembre "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate". La decisione è stata presa in adesione alla circolare diffusa nelle scorse ore dalla Prefettura di Imperia e sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'Interno.



Infatti, il Ministero della Difesa ha reso noto l'intendimento di "ridurre sensibilmente le iniziative commemorative, circoscrivendo lo svolgimento a un limitato numero di città italiane". La Città di Sanremo, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, intende ricordare comunque la "Giornata delle Forze Armate". Per questo l'amministrazione comunale non organizzerà la tradizionale cerimonia ma procederà alla deposizione di corone d'alloro presso i monumenti cittadini in onore dei Caduti di tutte le guerre.