Autocertificazione per chi lavora a Monaco: tolleranza fino a martedì, quindi sarà importante averla in tasca

Torna d’attualità la nuova autocertificazione per l’attestazione del lavoro dei frontalieri, nell’ambito del ‘coprifuoco’ attuato nel Principato di Monaco.

Ai dipendenti italiani che, ogni giorno, si recano nel Principato è stata concessa una breve tolleranza per queste prime ore di attuazione del coprifuoco. Fino a martedì in virtù delle festività e del ponte di Ognissanti di lunedì, per evitare quanto successo venerdì mattina al confine, con code chilometriche e controlli poi risolti grazie al intervento con la gendarmeria francese.

“Questa volta abbiamo anticipato il problema – ha detto Roberto Parodi, segretario dell’associazione Frontalieri Intemeli - contattando il Ministro del lavoro monegasco, Didier Gamendiger. Attraverso il suo collega Ministro degli interni, Patrice Cellario, hanno concesso questa breve tolleranza. Nel ringraziare il governo Monegasco vogliamo ricordare – termina Parodi - che è comunque necessario procurarsi l'attestazione professionale monegasca nel più breve tempo possibile e non oltre martedì”.