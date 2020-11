La Regione proroga al 17 novembre i termini per la presentazione del modello AE per i danni del maltempo alle imprese, soddisfazione della Confcommercio

La Regione, su istanza della Camera di Commercio riviere di Liguria ha concesso la proroga del termine di presentazione del modello AE, relativo all’individuazione dei danni causati dal maltempo alle aziende. Le imprese danneggiate avranno quindi tempo fino al 17 novembre per presentare il modello, propedeutico all’eventuale ristoro dei danni subiti.

Claudio Roggero direttore di Confcommercio Imperia commenta così: "Si tratta di una notizia estremamente positiva per le imprese e frutto di una pregevole collaborazione fra le istituzioni pubbliche, rappresentate in questo fase dalla Camera di Commercio e dalla Regione. Le aziende avranno quindi più tempo per recarsi presso i nostri uffici e ottenere tutto il supporto necessario per la corretta compilazione delle pratiche di ristoro dei danni causati dal maltempo".