Ordinanza per il limite di passeggeri sui bus: Grande Liguria "Ormai è tardi. L'indice RT è già fuori controllo"

“Oggi il Governatore appena rieletto a furor di popolo ha annunciato, con tanto di foto mentre firma mettendo in mostra il polso pluri braccialettato, l'ordinanza con la quale, tra le altre misure, limita il numero di passeggeri sui bus super affollati. Ormai è tardi. L'indice RT è già fuori controllo. Inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati”.

Interviene in questo modo il movimento ‘Grande Liguria’, dopo la decisione del presidente della Regione: “Avevamo chiesto pubblicamente di limitare i passeggeri sul trasporto pubblico fin dal 7 agosto, cioè 84 giorni fa, quasi 3 mesi fa. La persistenza del virus anche col caldo estivo faceva infatti prevedere ampiamente la seconda ondata”.

“Non si è fatto nulla – termina GL - e la maggior parte dei Liguri non ricorda più quando questa estate il Presidente bollava come gufi coloro i quali mettevano in guardia dalla leggerezza con la quale ci si preparava alla seconda ondata. Si aprivano anche le discoteche sotto l'insegna: battitene u belin. E adesso siamo qua, a fare le cose che Grande Liguria chiedeva con 3 mesi di ritardo. Complimenti per il Modello Genova”.