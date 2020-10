Sanremo: inaugurati nuovi letti di rianimazione, Damonte Prioli "In provincia ogni giorno il 12/13% di positivi ai tamponi" (Video)

Inaugurazione di 8 nuovi posti letto per la rianimazione, questo pomeriggio all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, alla presenza del Governatore regionale, Giovanni Toti.

Un momento per fare anche il punto della situazione sui numeri che riguardano la nostra provincia. E’ stato il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Marco Damonte Prioli a snocciolarli e ad evidenziare come sia rilevato da giorni il 12/13% di positivi, sui tamponi eseguiti: “Siamo in crescita sui casi positivi che negli ospedalizzati. Stiamo individuando il 12/13% di positivi sui tamponi che facciamo e che, mercoledì ha toccato il picco massimo con 1.004 test con circa 130 positivi”. Ma ci sono anche buone notizie rispetto al lock down primaverile: “C’è una crescita inferiore, per fortuna rispetto a marzo-aprile, con un quarto di letti occupati. Questo ci aiuta nel programmare l’attività. Oggi abbiamo messo a disposizione del reparto Covid, otto nuovi posti letto allestiti in autonomia, per dare una risposta integrata per questo tipo di patologie. Domani mattina entreranno in funzione ed è stato un bel risultato in pochissimo tempo. L’ospedale ‘Borea’ è pronto a tornare un ‘Covid hospital’, dove sono riservati 195 posti letto di media intensità e 18 di terapia intensiva”.

Il Presidente della Regione ha esaltato la rapidità di allestimento dei nuovi letti di rianimazione: “Abbiamo inaugurato nuove sale di rianimazione, allestite a tempo di record nell’ultimo mese e, quindi, il simbolo dell’efficacia della sanità ligure che sta reagendo con tempestività. In Asl 1 il sistema di tracciamento, dell’ospedalizzazione e la capacità di convertire i reparti funziona e questo ci fa ben sperare, insieme ai dati epidemiologici che vedono oggi la Liguria cresce un po’ meno del resto d’Italia, come i ricoveri. Guardiamo al futuro non dico con ottimismo ma con qualche speranza”. Servono anche maggiori controlli, sia ai confini che nei mercati, in particolare Sanremo e Ventimiglia: “Chiediamo sempre controlli, ai confini e, all’aeroporto di Genova ci siamo presi carico di fare i tamponi a tutti coloro che arrivano, per evitare l’arrivo del virus. Il confine francese è permeabile, da dove passano migliaia di persone e dove molti italiani vanno a lavorare dall’altra parte. Pensare a un sistema di monitoraggio completo vorrebbe dire di paralizzare la frontiera”. Cosa pensa di un possibile lock down dal 9 novembre, che sarebbe allo studio al Governo: “Non ne sappiamo niente e mi auguro che, per buon gusto e correttezza istituzionale vogliano discutere con le Regioni qualsiasi strumento. Abbiamo sempre dimostrato razionalità, buon senso e si sono assunte responsabilità che non competevano loro. Se il Governo vorrà prendere nuove misure, non lo escludiamo ma vogliamo discuterne”.