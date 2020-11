Incidente in campagna, questa mattina nella zona di San Biagio della Cima in località Sanferian. Secondo le prime notizie un uomo è caduto mentre stava lavorando in una fascia.

Sul posto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia che ha portato il ferito all'eliporto dell'ospedale di Bordighera da dove, con l’elicottero, è stato portato a Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.

L'uomo non è in gravi condizioni.