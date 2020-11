Coronavirus: calano lievemente i numeri, 107 positivi nella nostra provincia e 999 in Regione (uno ogni 6,2 tamponi)

Calano lievemente i numeri relativi ai contagi da Covid-19 nella nostra regione. Su 6.234 tamponi, infatti, sono 999 i nuovi positivi in Liguria, ovvero uno ogni 6,2.

Nella nostra provincia, in calo rispetto a ieri, sono stati 107, di cui 39 da contatti di caso confermato e 68 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 85 di cui 36 da contatto di caso confermato, 48 da attività di screening e uno dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono stati 700 di cui 280 da contatto di caso confermato, 364 da attività di screening e 56 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 17, di cui 7 da contatto di caso confermato e 10 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 90 di cui 32 da contatto di caso confermato, 57 da attività di screening e uno dal settore sociosanitario.

Sono 7 i morti tra mercoledì e ieri nella nostra regione, tutti in provincia di Genova.

Totale tamponi effettuati: 437.287 (+6.234)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 27.540 (+999)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.104 (+104)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 24.436 (+895)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.630 (+661)

Casi per provincia di residenza

Imperia 931 (+81)

Savona 1.261 (+82)

Genova 9.104 (+418)

La Spezia 1.429 (+51)

Residenti fuori regione o estero 277 (+10)

Altro o in fase di verifica 628 (+19)

Totale 13.630 (+661)

Ospedalizzati: 1.000 (+43) | 52 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 74 (+9) | 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 89 (+6) | 3 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 288 (+31) | 14 (+2) in terapia intensiva

Galliera - 148 (+4) | 8 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 66 (+2) | 7 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 14 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 158 (-14) | 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 84 (+2) | 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 79 (+3) | 7 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.322 (+343)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 12.161 (+331)

Deceduti: 1.749 (+7).