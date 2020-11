Ventimiglia: stanziati 45mila euro per le luminarie, D'Eusebio "Usiamoli per situazioni decisamente più urgenti"

Il Consigliere comunale di ‘Alternativa Intemelia’, Massimo d’Eusebio, critica la scelta dell’Amministrazione comunale di voler utilizzare 45mila euro per l’installazione delle luminarie natalizie.

“A giugno l'amministrazione aveva comunicato alla minoranza la mancanza di fondi per aiutare i commercianti e, di recente, che non ce ne erano neanche per finire di aiutare i ventimigliesi a pulire le cantine dopo l'alluvione. Ora, a quanto pare, sono stati trovati: ben 45.000 euro e li usiamo per le luminarie di Natale”.

Secondo D’Eusebio la situazione è critica soprattutto per la crescita esponenziale dei contagi, come confermato già ieri al nostro giornale. “Mi chiedo – prosegue - con quale logica si spendano soldi in questo modo nel pieno di un'emergenza. Almeno per quest'anno si sarebbe potuto evitare un tale spreco e destinarli a cose più importanti”.

Secondo D’Eusebio i 45mila euro dovrebbero essere usati per: esenzioni fiscali per le attività alluvionate e/o colpite dal Covid, 5-7 anni di contributi per tenere in vita il campo d'atletica Zaccari, l’acquisto e la posa di nuove finestre per la scuola di Ventimiglia alta o l’assunzione di una cooperativa a sostegno degli onnipresenti volontari per la pulizia delle spiagge.