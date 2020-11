Pigna: nuova 'tegola' sul rio Carne, il Comune perde sulla concessione di prelievo dell'acqua. Si riapre la querelle?

Si complica nuovamente la vicenda legata alla mini centrale idroelettrica di Pigna sul rio Carne, che ha tenuto banco per diversi anni nel piccolo centro della Val Nervia.

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha infatti dato torto al ricorso del Comune, sulla concessione di derivazione (di prelievo) dell’acqua dal rio. Pur essendo fermo il progetto per la realizzazione della centrale, la Regione Liguria aveva dato la concessione all’azienda per prelevare l’acqua. Un’incongruenza secondo il comune, visto che la Provincia aveva cassato il progetto.

“In realtà la Regione aveva modificato l’ordinamento – ha detto il Sindaco Roberto Trutalli – e noi avevamo fatto ricorso ma, in realtà, il tribunale ha dato ragione alla Remna proprio per questo. Ora serve un progetto e l’azienda ha anche fatto ricorso per l’ulteriore udienza di dicembre, sul provvedimento relativo. Se verrà data loro ragione, presenterà sicuramente un progetto, rimettendo in piedi tutto l’iter ma, ad oggi, il ponte sul rio Carne è diventato monumento nazionale e ogni intervento su quell’area deve passare al vaglio della Sovrintenenza ai Beni Ambientali. Però siamo comunque di fronte ad una contraddizione davvero assurda”.

Per il Comune di Pigna c’è anche il danno economico, visto che è stato condannato al pagamento di 7.000 euro più le spese processuali. Su questo si scatena l’ira del primo cittadino: “Tutto questo è figlio degli errori della precedente amministrazione – ci ha detto – perché quando è stata chiamata per ben due volte in Conferenza dei Servizi non si è presentata! E’ c’è anche l’ulteriore rischio di altre richieste danni”.

Ora l’unica arma in mano all’attuale Amministrazione, per fermare l’eventuale prelievo dell’acqua, è quello di una ordinanza di chiusura della strada che porta al rio Carne: “Questo però andrebbe a creare gravi disagi ai miei concittadini – risponde il Sindaco Trutalli – ma quanto accaduto ci conferma che siamo di fronte all’inadeguatezza di alcuni amministratori e ad una legislazione che favorisce queste mini centrali idroelettriche, che non producono nulla e creano devasti idrogeologici. La dimostrazione è il torrente Gordale, che si è portato via 200 metri di strada, a causa dei lavori della relativa mini centrale. E, secondo me, se ci fosse stata quella sul rio Carne, l’acqua si sarebbe portato via il ponte”.

Ora quali sono i rischi? “Se dovessimo perdere anche la causa, in cui ci siamo presentati come parte lesa, per l’annullamento dell’autorizzazione, il Comune rischia di dover pagare una multa salata. E questo perché la precedente amministrazione non si è presentata alla Conferenza dei Servizi”. Sembrava terminata la vicenda legata al rio Carne, considerato un ‘paradiso’ nel paese di Pigna, e che invece torna drammaticamente d’attualità. “Restiamo in attesa della sentenza – termina Trutalli - sull’annullamento del provvedimento da parte della Provincia. Ora ci aspetta un tempo di lotta e noi ci saremo!”