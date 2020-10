Bar e ristoranti chiusi dalle 18 per il nuovo Dpcm: oggi pomeriggio trasmissione in diretta con le categorie del commercio

Bar e ristoranti chiusi alle 18 da ieri e problemi in tutta Italia. Ovviamente anche la nostra provincia rischia di essere messa in ginocchio e, per questo sono in corso febbrili contatti tra le associazioni di categoria dei territorio e la politica.

E’ di ieri la notizia secondo la quale, il Presidente della Regione Giovanni Toti ha chiesto espressamente al Governo di rivedere l’orario di chiusura per la Liguria, spostandolo alle 23. Nella serata di ieri si sono registrati scontri e tafferugli in alcune grandi città italiane mentre nell’’estremo ponente l’unica protesta si è vista a Sanremo, dove una ventina di titolari di palestre hanno bloccato via Roma per una decina di minuti.

Abbiamo deciso di porre l’accento sulla questione ospitando, oggi pomeriggio, tre esponenti della ristorazione e del commercio della nostra provincia. In diretta sul nostro giornale saranno presenti: Andrea Di Baldassarre (presidente di Confcommercio a Sanremo), Enrico Calvi (Presidente di Fipe Confcommercio Imperia) e Gualtiero Maragni, titolare del Victory Morgana.

Con loro parleremo dei gravi problemi che il nuovo Dpcm ha portato alla ristorazione ed al ‘food & beverage’ in genere. La trasmissione in diretta inizierà alle 15 sul nostro giornale e sulle pagine Facebook e Youtube (anche per gli smart tv, sul canale ‘Il Nazionale) di Sanremo News e Imperia News.