Verso il Festival 2021, Amadeus: “Si farà e in sicurezza, sarà il Sanremo della rinascita”

Amadeus non ha dubbi: il Festival di Sanremo 2021 si farà e sarà dal 2 al 6 marzo, come previsto. Il conduttore e direttore artistico lo ha ribadito oggi durante la conferenza stampa di ‘AmaSanremo’, il nuovo format Rai che porterà in seconda serata i nuovi talenti che si giocheranno un posto tra le Nuove Proposte insieme a quelli provenienti da Area Sanremo.

Come riporta l’edizione online di Avvenire a firma di Angela Calvini, Amadeus ha dichiarato: “Il Festival di Sanremo al momento è previsto dal 2 al 6 marzo e confermo che ci sarà. Oggi sto pensando di fare un Sanremo in totale sicurezza. A gennaio capiremo in che situazione saremo e potremo valutare la situazione definitiva. Sarà il Sanremo della rinascita, della positività e della gioia, non un Sanremo dimesso”.

Nessun ripensamento, quindi, per le date della kermesse. Resta solo da definire il ‘come’.