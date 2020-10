Imperia: arrivata un'offerta per l'ex caserma dei Vigili del Fuoco, avviata dalla Provincia una manifestazione di interesse

La Provincia di Imperia ha emanato un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse all’acquisto (a trattativa privata) dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco in via Delbecchi, di sua proprietà.

La base d’asta fissata dall’ente provinciale nel 2018 era di un milione e 350mila euro. Due le gare andate deserte ed ora è arrivata un offerta di 1.000 euro superiore alla base d’asta, considerata congrua.

Ora è partita la manifestazione di interesse per verificare un’eventuale offerta migliorativa.