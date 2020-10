Riva Ligure: ripetute segnalazioni di assembramenti, ordinanza del Sindaco per chiudere tre parchi gioco

A seguito di diverse segnalazioni che denunciano ripetuti episodi di assembramento, il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra ha deciso di chiudere, con una apposita ordinanza (da domani a data da destinarsi) i parchi gioco di via Allavena, via Caravello ed i giardini adiacenti al Santuario della Madonna del Buon Consiglio.

“Sono consapevole che siano giorni difficili – ha detto il primo cittadino rivese – e sento molta tensione anche nei commenti e non vi posso biasimare. Anzi, è del tutto comprensibile che gli animi si accendano, specie in presenza di provvedimenti che non avremmo più voluto nemmeno prendere in considerazione. Facciamo, però, uno sforzo di solidarietà reciproca. Teniamoci uniti. Nessuno se l'è andata a cercare, questa sventura, e ne verremo fuori. Forza e coraggio”.

“Il Presidente della Repubblica – ha terminato Giuffra - ha richiamato nei giorni scorsi ad uno spirito di ‘leale e fattiva collaborazione fra le Istituzioni della Repubblica’. Ed io così farò, anche a costo di procedere con scelte impopolari”.