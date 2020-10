Sanremo: dopo l'ultimo Dpcm la maggior parte delle classi al Liceo 'Cassini' in didattica a distanza

A seguito dell’ultimo Dpcm e della successiva ordinanza del presidente della Regionale, anche il Liceo Cassini di Sanremo adegua la modalità delle lezioni.

Da domani al 24 novembre svolgeranno didattica in presenza tutte le classi prime, la 5a S, la 4° A e la 3a V. Tutte le altre classi, invece, svolgeranno didattica a distanza. L’orario settimanale per la didattica a distanza segue il seguente prospetto orario in cui le unità didattiche sono di 40 minuti ciascuna:

1 ora 08:05 – 08:45

2 ora 08:45 – 09:25

3 ora 09:40 – 10:20

4 ora 10:45 – 11:25

5 ora 11:40 – 12:20

6 ora 12.35 – 13:15

7 ora 13:30 – 14:10

Per il triennio del corso ‘E’ l’orario pomeridiano è il seguente: 15:30-16:50. La scansione delle discipline segue l’orario in vigore dal 20 ottobre.