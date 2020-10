Coronavirus, Imperia: alle 18 in punto la chiusura di bar e ristoranti e la città ripiomba nel silenzio (foto e video)

Come previsto dal Dpcm firmato ieri dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, bar e ristoranti hanno abbassato le saracinesche alle 18. Un provvedimento estremo che mira a fermare il progressivo aumento della curva dei contagi. In Liguria oggi sono stati oltre 400 i casi, 17mila in tutto il paese.



Se servirà questo provvedimento, o se ci sarà bisogno di misure più forti ce lo diranno le prossime settimane, ma nel frattempo i titolari delle attività che abbiamo incontrato questo pomeriggio alla chiusura, non possono che accettare inermi quanto previsto dal Dpcm, anche se in provincia di Imperia c’è stato chi ha annunciato la volontà di non chiudere alle 18.



Su Imperia News e Sanremo News abbiamo raccontato la chiusura dei locali con collegamenti in diretta dalle piazze e dalle vie principali del capoluogo e della città matuziana, con interviste ai titolari delle attività che stavano chiudendo in quel momento.



“Ci siamo comportati come si deve quest’estate – ci ha detto Monica Tondelli, titolare del Bar 11 – Il discorso assembramenti è sempre stato abbastanza rischioso, però bisognava rispettare delle linee guida e noi ci siamo attenuti”.



Tornando con la memoria alla scorsa primavera, quando fu decretato il lockdown, Paolo Sapiolo, titolare del bar ‘Mp2’ ci ha fatto una stima di quanto il suo locale, ma in generale la categoria ha perso in questi mesi.



“In quel periodo abbiamo perso l’80%, si è recuperato l’estate, ma non come gli anni scorsi”.



Sotto la diretta di Imperia News e Sanremo News.