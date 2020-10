Sanremo: grossa perdita d'acqua invade via Duca degli Abruzzi

Una grossa perdita d’acqua da alcuni giorni sta causando disagi tra via Siccardi e via Duca degli Abruzzi a Sanremo. Non è la prima volta che si registra questa problematica all’incrocio tra le due vie.

In questo caso, potrebbe trattarsi di fognatura, considerando l’odore insistente che caratterizza l’acqua che fuoriesce da due giorni da un tombino della strada laterale. La perdita è tale da ristagnare nell’asfalto ammalorato, in prossimità dei tombini e tra le cunette stradali intasate da tempo.

Una situazione problematica e di degrado tanto su via Siccardi quanto su via Duca degli Abruzzi. Così come segnalato da alcuni residenti della zona che chiedono un intervento del Comune per risolvere la situazione.