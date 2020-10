Lions in lutto per la morte di Giuliano Rossi, past president del club Sanremo Host

"Sotto la sua Presidenza ricordiamo il “Congresso di Apertura del Distretto il 14 settembre 2002 - la splendida “Mostra dei Carabinieri”- il “Concerto dell'Orchestra Sinfonica dedicato ai Lions” - l'asta “Benefica” col Monaco Aide Presence, che aveva permesso di contribuire a realizzare un grande service grazie ad un introito di oltre 30.000 euro. - aggiungono i Lions - Durante il suo mandato Presidenziale, grazie alla sua grande disponibilità al servizio, aveva contribuito a valorizzare anche i rapporti di amicizia con i Presidenti dei Lions Club del Ponente: L.C. Ventimiglia (Roberto Capaccio) - L.C. Bordighera Capo Nero Host (Ugo Ingenito) - L.C. Bordighera Otto Luoghi (Rita Manderioli) - L.C. Sanremo Matutia (Danilo Papa). Ancora oggi quei rapporti di Vera Amicizia si sono conservati e consentono un reciproco aiuto tra i Club a beneficio, anche dei service durante le emergenze, dove i Lions sono sempre in prima linea dove c'è bisogno".

"Il socio Lions Giuliano Rossi, nato il 1 gennaio del 1940, era entrato nella grande famiglia del Lions International il 1 luglio del 1991. Da tutti i soci del Club e del Distretto 108 Ia3, sarà ricordato per la sua disponibilità al servizio e per il suo sorriso , 'Sempre pronto a costruire e mai a distruggere'. Durante il suo periodo di Presidenza, al Lions Club Sanremo Host, ha realizzato molti service benefici, e organizzato importanti e indimenticabili conferenze" - ricordano dal club sanremese.

"Grazie Giuliano, per essere stato di esempio a tutti noi. Il Presidente, il Consiglio Direttivo, tutti i Soci del Club, il Governatore con tutti i 61 Presidenti e soci del Distretto 108 Ia3, sono vicini spiritualmente a tutta la famiglia del socio Lions, e a te Giuliano, n questo tuo ultimo viaggio, ti accompagnino le nostre preghiere, verso la Casa del Padre. "Addio caro amico, dove andrai, siamo certi che ritroverai tanti amici e anche tanti Lions, grazie da tutti noi, per aver concretizzato durante la tua vita terrena, il motto del Lions International: we serve!" - concludono