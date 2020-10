Eseguita l'autopsia sul cadavere trovato a Ventimiglia, potrebbe trattarsi di un'esecuzione

E' stata eseguita l'autopsia sul cadavere trovato nei boschi di Bevera di Ventimiglia il 21 ottobre. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ma dall'esame autoptico eseguito dal dott. Luca Tajana di Pavia sarebbero emersi elementi che potrebbero portare a comprovare l'ipotesi dell'omicidio.

Pare che il corpo presentasse i segni di almeno un foro di proiettile. Tra le ipotesi al vaglio la possibilità che si possa essere trattato anche di una esecuzione. Al momento del ritrovamento, sembra che l'uomo avesse in tasca una ingente somma di denaro. Le indagini dei carabinieri proseguono nel massimo riserbo.



Sono molti ancora gli aspetti da chiarire sulla vicenda e ci sono ancora dettagli non noti come ad esempio l'identità del soggetto. In un primo momento era stato ipotizzato che si trattasse di un corpo portato in quella zona dall'alluvione dei giorni scorsi ma poi gli altri dettagli hanno iniziato a mostrare altre piste da seguire.