Coprifuoco in Francia: alla frontiera scattati i controlli per i frontalieri, Parodi "Il banco di prova sarà lunedì"

Che cosa si rischia senza i documenti? Il mancato rispetto del coprifuoco comporterà una sanzione di 135 euro ma che può arrivare fino a 375 euro in caso di mancato pagamento o di pagamento in ritardo rispetto ai termini previsti. In caso di recidiva, entro i 15 giorni successivi alla prima contestazione, la sanzione andrà da 200 a 450 euro. In caso di terza sanzione, la multa salirà a 3750 euro e con eventualmente 6 mesi di reclusione.

“Chi non lo ha ancora fatto si munisca di tutto il necessario. - esorta Parodi - Serve solo per gli orari indicati del coprifuoco, dalle 21 alle 6. Durante la giornata, al momento, non serve. Ricordo, inoltre, che servirebbe anche quella italiana per rientrare dalla Francia. Al momento non ci sono controlli da parte italiana e salvo per chi prende il Thello , dove viene richiesta dal controllore, fino a oggi non si sono registrati problemi”.