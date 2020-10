Diano Marina, l'ex consigliere comunale Edoardo Marino sulla differenziata: "32% livello molto inferiore al limite per legge"

"Sono Edoardo Marino, residente in Diano Marina. Leggendo l'Avviso di Pagamento TARI - 2020, constato che la percentuale di Raccolta Differenziata nel mio comune per l'anno 2019 è stata pari al 32%, cioè molto inferiore al minimo stabilito per legge". Lo scrive l'ex consigliere comunale Edoardo Marino.



"Il che comporta il pagamento di una penale (25 Euro per tonnellata di indifferenziata in discarica = 20000-30000 Euro?) da parte del Comune.



Pensiamo, invece, che i comuni virtuosi, risparmiando sui costi di conferimento in discarica, possono ridurre il costo della tassa rifiuti a carico dei cittadini; mi sorge il dubbio, invece, che la penale da pagare venga riversata sui costi per il cittadino dianese.



A Diano Marina non c'è mai stata la volontà politica di attuare una corretta raccolta differenziata. Quest'anno Il comune di Diano Marina ha ottenuto la Bandiera Blu (tanto sbandierata dall'Amministrazione in carica, anche se non tutto per merito suo ), ma anche quella Nera di comune non ecologico".