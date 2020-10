Ventimiglia: da 'Il Ponente si Muove' 500 euro a ogni attività alluvionata, Chiappori "C'è molto da fare, tutti possono donare"

A Ventimiglia, dal progetto 'Il Ponente si muove' arriva un aiuto per le tante attività colpite dall'alluvione. In questi giorni Gabriele Chiappori, l'ideatore di questa raccolta fondi nata durante il lockdown per aiutare nell'emergenza Coronavirus, ha deciso di 'riattivare' questa iniziativa per aiutare i tanti imprenditori ventimigliesi messi in ginocchio dall'ultimo evento meteoavverso.

Un assegno da 500 euro per aiutare un'attività colpita dall'alluvione. Questo l'obiettivo di Chiappori che in poco più due settimane ha già raccolto 5mila euro, per un totale di 10 donazioni.

"C'è ancora molto da fare e tante persone da aiutare. - ci spiega Chiappori - Come 'Il Ponente si Muove' anche noi volevamo dare il nostro contributo a fianco delle raccolte fondi supportate dal Comune. Abbiamo bisogno che chi può aiuti queste attività a poter tornare a lavorare. Ci sono ad esempio tanti bar e locali che a distanza di tanti giorni, non riescono ancora a riaprire perchè in difficoltà nel riparare le strutture danneggiate".

"A tre settimane dall'alluvione la città è ripartita ma per questi imprenditori, come partite iva, non c'è certezza su quando e come potranno eventualmente ottenere un risarcimento. - sottolinea Chiappori - Mi rendo conto che 500 euro a persona non siano molti rispetto ai danni subiti ma con questa raccolta fondi vogliamo far capire come la nostra sia una comunità viva che è vicina nella difficoltà, spalando il fango e non solo".