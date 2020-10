Ventimiglia: Ioculano all'Assessore Panetta "Siete nervosi e lo capisco ma la responsabilità politica dei problemi post alluvione è vostra"

“Capisco il nervosismo presente in queste ore nell’Amministraiozne comunale di Ventimiglia. Un nervosismo che ha portato l’Assessore Panetta ad accusarmi di non essere in città durante le ore dell’alluvione”.

Sono le dure parole del Consigliere comunale (e regionale) Enrico Ioculano, all’Assessore Tiziana Panetta, che lo ha accusato di non essere stato in città nelle ore immediatamente successive all’alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi. “Appena saputo dell’accaduto – prosegue Ioculano - sono tornato e lunedì mattina ero al mercato ad aiutare gli operatori del mercato, sono poi stato in tanti luoghi ad aiutare, senza fare foto e fare proclami. Ma non sono io a dovermi giustificare sul perchè le persone non siano state informate dell’allerta e sul perché la gestione successiva sia stata a dir poco carente. Ma anche sul perché il ‘Com’ sia stato istituito dopo cinque giorni e perché tante persone sono state abbandonate a se stesse, senza trovare il minimo aiuto, se non da alcuni volontari”.

Ioculano termina attaccando l’Assessore e l’intera Amministrazione sul piano politico: “Non sono io a dovermi prendere la responsabilità politica di tutto ciò, ma siete voi. E, quindi, capisco il suo nervosismo ma, ogni tanto, qualche dichiarazione e selfie in meno e un po’ più di concretezza potrebbe venire utile, a voi e soprattutto alla città”.