Come scegliere un pc per il gaming?

Siete interessati all'acquisto di un PC da gaming ma non sapete come orientarvi tra i modelli disponibili in commercio? Non preoccupatevi, nel nostro approfondimento odierno troverete tutte le risposte che state cercando. Parleremo infatti di quali sono le caratteristiche più importanti che un computer deve avere per poter essere utilizzato per giocare ai titoli di videogiochi più gettonati, con la massima risoluzione possibile. Date anche un'occhiata alla lista dei migliori PC da gaming in offerta, in modo da scegliere quello con il rapporto qualità-prezzo più conveniente.

Scelta PC per il gaming: l'importanza del processore e della scheda video

Due delle caratteristiche fondamentali da prendere in considerazione quando si compie la scelta del PC per il gaming sono il processore e la scheda video. Riguardo al primo, valutate prima di tutto se dispone di un sistema di raffreddamento ottimale (esiste sia quello ad aria che quello ad acqua). Bisogna poi avere la certezza che sia un processore efficiente, e su questo gioca un ruolo importante il valore del clock rate, vale a dire la velocità dello stesso processore nell'eseguire istruzioni da parte del software. Il nostro consiglio è di acquistare un personal computer che disponga di un clock rate da almeno 3 GHz, anche se sarebbe preferibile puntare sui modelli più recenti che dispongono di 4 GHz. Un altro dato da considerare è il costruttore: Intel o AMD? Fino al 2017 la scelta era sempre stata ad appannaggio di Intel, ma da qualche anno a questa parte le cose sono cambiate dopo l'arrivo in casa AMD dei processori Ryzen. Passiamo ora al secondo elemento più importante nella scelta di un PC per il gaming: la scheda video. Tale componente non soltanto gestisce il processo grafico, ma si occupa anche di trasmettere il segnale video dal computer alle perifiche esterne, come possono essere ad esempio proiettori o monitor. Chi valuta l'acquisto di un computer da gaming dovrebbe prendere in considerazione soltanto i PC che presentano una scheda video dedicata. Esistono poi anche qui due concorrenti: Nvidia da una parte (presente nella quasi totalità dei casi sui processori Intel) e AMD. I tre paramentri che bisogna monitorare sono frequenza, RAM dedicata e velocità. Più questi sono alti, maggiori saranno le performance della scheda video e, di conseguenza, la godibilità del gioco. Inoltre, di recente piattaforme come Twitch hanno portato milioni di giocatori in tutto il mondo ad avere l'esigenza di giocare online, per questo è opportuno acquistare un PC che disponga di una scheda video pensata anche per offrire le migliori performance in streaming.

PC da gaming, altri fattori da prendere in considerazione

Oltre al processore e alla scheda video, ci sono almeno altri due parametri da considerare per la scelta di un PC per il gaming. Il primo di questo è rappresentato dal quantitativo di RAM disponibile. Se è vero che non si può prescindere dallo standard DDR4, è altrettanto vero che non si può nemmeno fare a meno di una capacità da almeno 16 GB di RAM (sebbene esistano modelli che si spingono fino a 32 RAM). Il secondo riguarda lo spazio di archiviazione. Un PC da gaming di qualità richiede un doppio spazio di archiviazione, con un SSD da 256 GB affiancato a un hard disk rigido da almeno 1 TB. Infine, il prezzo. Orientativamente, per un PC di buona qualità il budget dovrebbe aggirarsi intorno a 1.000-1.500 euro, non di meno.