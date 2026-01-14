L’Oliva Taggiasca IGP debutta a Marca 2026: la Liguria con il vice Presidente Piana conquista Bologna

Il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha visitato oggi a Bologna la fiera Marca by BolognaFiere e ADM, unica manifestazione italiana interamente dedicata alla marca commerciale e vetrina nazionale dei prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare italiano. Nel corso della visita, il vicepresidente ha avuto modo di conoscere da vicino le produzioni liguri presenti in fiera, realtà rappresentative della filiera agroalimentare regionale e testimonianza concreta della qualità e della competitività delle imprese del territorio.

“Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione dei primi vasetti di Olive Taggiasche Liguri IGP in salamoia, simbolo di qualità, tradizione e identità della Liguria – dice Piana. Si conferma dunque il percorso di valorizzazione delle produzioni certificate regionali. La presenza delle imprese liguri a fiere strategiche come Marca – aggiunge – rappresenta un’opportunità fondamentale per promuovere le nostre produzioni agroalimentari, rafforzare la competitività delle aziende e valorizzare il lavoro quotidiano delle filiere locali. Un impegno concreto a fianco delle imprese agricole liguri per sostenerne crescita, visibilità e posizionamento sui mercati” – ha concluso il vicepresidente.

“Eventi come Marca rappresentano anche una vetrina strategica per il sistema produttivo ligure nel suo complesso – dichiara il consigliere delegato della Regione Liguria allo Sviluppo Economico, Alessio Piana. Rafforzare la presenza delle imprese regionali in contesti fieristici nazionali significa creare nuove opportunità di business, favorire l’incontro con buyer e operatori qualificati e sostenere l’internazionalizzazione delle nostre eccellenze”.