Tecno Dit Srl: mappatura delle reti sotterranee per interventi sicuri, efficienti e non distruttivi

La conoscenza delle infrastrutture sotterranee rappresenta oggi una priorità strategica per Comuni, gestori di reti e aziende private. Sotto le città corre un complesso sistema di condotte per acqua, gas, scarichi e servizi tecnologici, spesso datato, stratificato nel tempo e non sempre correttamente documentato. Una mappatura incompleta o imprecisa può tradursi in rischi per la sicurezza, costi imprevisti e rallentamenti operativi. Tecno Dit Srl, attiva da oltre 30 anni nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per il risanamento non distruttivo di tubazioni e impianti aeraulici, opera con un obiettivo chiaro: garantire sicurezza, sostenibilità e continuità dei servizi essenziali attraverso una conoscenza approfondita del sottosuolo.

Sicurezza nei cantieri: la conoscenza del sottosuolo come primo livello di prevenzione

Ogni intervento in cantiere dovrebbe partire da una domanda fondamentale: cosa c’è sotto?

Le reti sotterranee costituiscono infrastrutture critiche e un danneggiamento accidentale può causare conseguenze rilevanti, tra cui:

1. fughe di gas con potenziale rischio di esplosione

2. allagamenti e interruzioni di servizio

3. cedimenti strutturali e infiltrazioni

4. frane o instabilità del terreno

5. blocchi operativi e costi straordinari

Una mappatura affidabile e aggiornata consente di pianificare gli interventi in modo preciso, riducendo drasticamente il rischio di imprevisti. Per enti pubblici, imprese e privati significa poter:

1. individuare criticità nascoste prima che diventino emergenze

2. programmare interventi mirati e meno invasivi

3. prolungare la vita utile delle infrastrutture

4. evitare scavi inutili e danni a condotte esistenti

Rimozioni incrostazioni

Tecnologie avanzate per una mappatura accurata e certificabile

La qualità della mappatura dipende da due fattori essenziali: tecnologia e competenza.

Tecno Dit Srl utilizza strumentazioni di ultima generazione e personale altamente qualificato per localizzare e tracciare le reti sotterranee con elevata precisione.

Tra le principali tecnologie impiegate:

1. generatori di frequenza e localizzatori per la tracciatura delle condotte

2. sistemi di radio detection per l’analisi di profondità, materiali e geometrie

3. correlatori e geofoni per l’individuazione di perdite su reti idriche in pressione

4. sistemi di sewering per il rilievo dettagliato delle reti di scarico

Queste soluzioni permettono di operare sia su reti di adduzione idrica sia su impianti di scarico comunali, industriali e privati, fornendo dati affidabili su cui basare ogni decisione tecnica.

Dalla mappatura alla manutenzione non distruttiva

La mappatura rappresenta il primo passo di un approccio moderno alla gestione delle reti: conoscere per intervenire meglio e senza demolire.

Videoispezioni e diagnostica avanzata

Grazie a videoispezioni con telecamere filoguidate e sistemi robotizzati, Tecno Dit è in grado di valutare lo stato reale delle condotte dall’interno, individuando con precisione:

1. depositi e sedimentazioni

2. fessurazioni, lesioni e cedimenti

3. giunti disallineati o schiacciamenti

4. ostruzioni causate da radici o incrostazioni

Questa fase diagnostica consente di progettare interventi mirati, riducendo tempi, costi e impatti sulle strutture esistenti.

Risanamento interno e fresatura robotizzata

Quando le condizioni lo permettono, Tecno Dit interviene con tecniche di risanamento non distruttivo (Relining), che consentono di rinnovare internamente le condotte senza scavi o demolizioni, garantendo durabilità e prestazioni nel tempo.

Per le criticità più complesse vengono utilizzate:

1. fresatrici robotizzate guidate da telecamera per la rimozione di radici e incrostazioni

2. frese idrogetto ad alta pressione per la pulizia e il ripristino degli allacci laterali

Il risultato è un intervento rapido, preciso e con un impatto minimo su strade, edifici e attività quotidiane.

Conoscere il sottosuolo per prevenire e pianificare il futuro

La mappatura delle reti sotterranee è una vera e propria radiografia del sottosuolo urbano. Solo attraverso una conoscenza accurata è possibile:

1. aumentare la sicurezza nei cantieri

2. prevenire danni ambientali e strutturali

3. ottimizzare la manutenzione delle infrastrutture

4. garantire continuità ai servizi essenziali

Per Tecno Dit Srl, la qualità dell’aria e dell’acqua parte da qui: dalla conoscenza, dalla prevenzione e da interventi tecnologicamente avanzati, nel pieno rispetto delle strutture esistenti e dell’ambiente.

