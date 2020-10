Sanremo: sospensione delle attività per la Sinfonica, il Cda "Unica motivazione l'indisponibilità del Casinò"

Il Cda della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, torna sulla sospensione delle attività artistiche per il mese di ottobre, rispondendo al sindacato Fials (QUI): "Ha come unica motivazione l’improvvisa indisponibilità del Teatro del Casinò. E’ attualmente in corso la ricerca di location alternative che permettano il corretto svolgimento delle attività concertistiche per i mesi di novembre e dicembre”.

Da parecchie settimane, si sta adoperando, unitamente al Direttore Generale, per la ricerca di idonei spazi, che possano rispecchiare le esigenze ed il prestigio della stessa Orchestra, tenuto conto anche della sostenibilità economica delle singole esibizioni: “L’intento del CdA è quello di attuare tutte le misure possibili per superare il momento di difficoltà legato all’emergenza Covid-19 e per tutelare nel migliore dei modi i lavoratori e la Fondazione stessa, nonchè di ripartire non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, con la piena attività in location adeguate, si rimarca, sia per il prestigio dell’orchestra che per le esigenze del pubblico”.

Il Palafiori, pur essendo stato assegnato con voto unanime del Consiglio Comunale, entrerà nella piena disponibilità della Fondazione dal prossimo gennaio: “Al momento l’impianto è tuttora nella disponibilità del Comune e, solo grazie all’interessamento dell’amministrazione, sarà possibile svolgere le audizioni di Area Sanremo. Gli incontri con i giovani artisti avverranno singolarmente ad orari ben definiti, attuando tutte le misure necessarie ed imprescindibili alla salvaguardia della salute, sia dei singoli partecipanti, nonché dei membri della commissione esaminatrice. Ovviamente il tutto in totale assenza di pubblico e/o di accompagnatori. A differenza delle passate edizioni i corsi di formazione, proprio per evitare assembramenti, non si terranno in presenza ma, viceversa, saranno svolti on line”.

Il Cda interviene anche sul trattamento economico dei lavoratori, certamente, in qualche misura penalizzati: “Ci siamo resi disponibili – prosegue - ad integrare il Fondo di Integrazione Salariale con una quota aggiuntiva del 20% rispetto all’intero periodo di utilizzo dell’ammortizzatore sociale. A differenza di quanto attuato dalla maggior parte delle aziende le retribuzioni sono sempre state anticipate ai lavoratori senza dover attendere le tempistiche di erogazione da parte degli istituti pubblici”.

“In un momento di grande difficoltà, come il periodo storico che stiamo vivendo – termina il Cda - abbiamo attuato tutte le forme di tutela a garanzia dei propri dipendenti, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni governative ed in pieno rispetto dei DPCM che si sono susseguiti nei mesi. Non può nemmeno sfuggire la reale situazione pandemica che, negli ultimi giorni, sta nuovamente sconvolgendo il normale andamento della quotidianità”.