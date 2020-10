Ventimiglia: dopo la fine dell'emergenza l'opposizione torna a stuzzicare, D'Eusebio "Una serie di domande al Sindaco"

“Finita l'emergenza, come ha sancito l'amministrazione, è giusto che finisca anche la ‘tregua’ con l'opposizione. Quindi vorrei avere una risposta ai tanti perché che ci siamo posti in questi giorni drammatici”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale di opposizione, Massimo D’Eusebio (Alternativa Intemelia). “Vorrei sapere perché non è stata avvisata la popolazione, come previsto per legge con messaggi sonori, che il fiume era in piena e che c'era il forte rischio di un'esondazione? Così da permettere a chi poteva di mettere in salvo almeno parte della merce o le auto. Perché si è voluta mantenere la gestione del coordinamento dei soccorsi in capo al comune (COC)? Pensiamo alle varie deleghe tra Sindaco, il vice Sindaco e city manager, culminate con le dimissioni di quest'ultimo. Con un coordinamento misto (COM), attivabile grazie al fatto che anche il comune di Olivetta San Michele era in emergenza, il prefetto avrebbe gestito i soccorsi e avrebbe avuto la facoltà anche di chiamare l'esercito in aiuto della popolazione. Perché sono stati attesi quattro giorni per chiedere aiuto alla Regione? La Protezione Civile da Genova avrebbe potuto essere a Ventimiglia due giorni dopo l'alluvione e non sette. Perché non è stato seguito il piano d'emergenza nazionale per le alluvioni?”

“Considerando che è stato richiesto lo stato di calamità naturale – termina D’Eusebio - i debiti contratti dal comune per l'emergenza vengono ripianati, almeno la maggior parte. Quindi perché non si è continuato a pulite le cantine private per ancora per un paio di giorni dato che lo si è fatto per una settimana? Che la forza distruttiva di questa esondazione abbia colto tutti alla sprovvista è una certezza, ma non una giustificazione per le modalità con la quale è stata gestita”.