Val Roya sempre disastrata a dieci giorni dall'alluvione: in Francia liberata Saorge ma per Tenda serviranno anni di lavoro

Nella parte francese della Val Roya si lavora per evitare ulteriori problemi in caso di arrivo della neve, che potrebbe cadere nel prossime ore. La situazione, come più volte evidenziato negli ultimi giorni continua a essere drammatica, molto più che dalla parte italiana.

Da alcune ore è stata ricollegata Saorge, finalmente raggiungibile con le auto, mentre si sta lavorando alla strada per Fontan, al momento sempre isolata. Impossibile al momento prevedere una tempistica per ricollegare via terra la città di Tenda. Sono crollati molti ponti e, per riattivare una viabilità ci vorranno anni. Al momento si sta lavorando per sistemare dei ‘tubosider’ attraverso dei guadi sul fiume, per collegare le piste che vengono costruite per collegarle con la strada rimasta.

Tenda, dove ovviamente sono rimasti centinaia di residenti, è collegata giornalmente con 6 elicotteri che portano viveri, medicinali e generi di prima necessità per la popolazione. Oltre Tenda il collegamento con il Piemonte è nella stessa situazione della strada verso Breil. Ci vorranno anni per ripensare, progettare e costruire una a viabilità di collegamento con l’Italia, verso Nord.

Al momento Breil rimane collegata salendo da Sospel, con la strada che è stata totalmente liberata. Verso l’Italia, invece, i lavori stanno proseguendo i lavori della ditta ‘Masala’. Già alla fine della settimana scorsa erano iniziati gli interventi per la ricostruzione della strada che, però, non sarà velocissima. Al momento, infatti, rimarrà chiusa per diverso tempo bloccando la via d’accesso verso il nostro paese.

Per quanto riguarda la parte italiana verso Ventimiglia, al momento la Statale 20 del Colle di Tenda rimarrà a senso unico alternato, fino a quando non partiranno i progetti dell’Anas, che dovrà ricostruire la doppia carreggiata, in modo da rimuovere il semaforo. Per quanto riguarda le due famiglie di località Noceire il Comune di Airole sta preparando la documentazione per arrivare al cancello della galleria artificiale. Poi toccherà ad Anas decidere il passaggio.

Infine, per quanto concerne la parte piemontese, è stato ripristinato il trasporto pubblico locale a Limone. A partire da oggi sarà quindi nuovamente possibile raggiungere Limonetto, Quota 1400 e le frazioni attraverso il pullman, che effettuerà il consueto itinerario senza variazioni di orario per tutta la settimana.