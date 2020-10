Esce fuori strada per cause ancora in via d’accertamento e rimane incastrato con l’auto tra la fascia e la carreggiata. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi nella zona di San Giacomo a Sanremo.

Fortunatamente gli occupanti dell’auto non hanno riportato feriti ma i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per rimettere l’auto sulla strada.