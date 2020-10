Anticipo di inverno anche sulla nostra provincia: Poggio Fearza sotto zero, da mercoledì nuove precipitazioni

Che da ieri siano drasticamente calate le temperature ce ne siamo accorti tutti. Un abbassamento della colonnina di mercurio che arriva a una settimana dalle drammatiche precipitazioni che hanno colpito duramente la nostra provincia e, in particolare, le vallate e la zona di Ventimiglia.

Lo zero termico ha raggiunto quota 1.800 metri e, infatti, questa mattina presto la stazione di Poggio Fearza ha fatto segnare -0,1, la temperatura più bassa (fino ad ora) di questo autunno. Moltissime le località (prevalentemente nell’entroterra) che hanno fatto segnare minime ben al di sotto dei 10 gradi, costringendo tutti a fare velocemente il classico ‘cambio di stagione degli armadi’. Ad Apricale la minima è stata di 3,8 gradi, seguita da: Pigna 4, Rocchetta Nervina 4,4, Triora 4,6, Pieve di Teco 4,8, Ceriana 6, Verdeggia 6,1, Montalto Carpasio 6,6, Borgomaro 6,9, Dolcedo 7,3, Pornassio e Col di Nava 7,5, Dolceacqua 7,6, Castelvittorio 9, Seborga 9,3, Ranzo 11, Ventimiglia 11,2, Pontedassio 12,8, Cipressa 13,5, Sanremo 14,1, Diano Marina 15, Imperia 16,1.

Ed ora attenzione alle precipitazioni dei prossimi giorni, in particolare tra la sera di mercoledì e la giornata di giovedì. Per oggi, infatti, non ci sono previsioni di maltempo con cielo prevalentemente sereno ovunque ma con raffiche di vento fino a 70 km/h, che accentueranno la sensazione di freddo. Domani situazione identica con raffiche inferiori, fino a 50-60 km/h.

Da mercoledì spazio invece all’instabilità, soprattutto dalla sera, con possibili rovesci e temporali sparsi fino moderati. In montagna, anche se al momento non sono prevedibili le altitudini, è prevista neve. Al momento una spolverata di coltre bianca si è manifestata sulle montagne più alte del basso Piemonte, dove ne è prevista di più copiosa proprio da mercoledì sera.

Un anticipo di inverno che ha costretto, in molti luoghi dell’entroterra, a un’accensione anticipata di stufe e riscaldamenti già da alcuni giorni. Non è da escludere che, qualche comune della costa, possa acconsentire nei prossimi giorni la stessa accensione.