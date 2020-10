Alluvione in Valle Argentina: in una settimana raccolti quasi 50mila euro su GoFundMe

A poco più di una settimana dall'alluvione in valle Argentina, le raccolte fondi attivate su GoFundMe hanno raccolto in totale quasi 50mila euro. Tre le campagne attive sul noto portale dedicato.

Non importa l'entità della donazione ma il buon cuore dimostrato da così tante persone. C'è chi ha donato poche decine di euro e chi invece ne ha donate anche alcune migliaia. Scorrendo la lista dei donatori ci si rende conto che la maggior parte sono stranieri, segno di come la valle Argentina sia sempre nel cuore tanto di chi è venuto in vacanza e poi ci si è trasferito come di chi è tornato a casa con un piacevole ricordo. Grazie alla generosità di ogni donatore sarà possibile aiutare queste piccole realtà martoriate dell'entroterra a rialzarsi.