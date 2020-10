Ventimiglia: sicurezza sul territorio, il Comune investirà più di un milione nella videosorveglianza

“Il Comune di Ventimiglia intende assicurare il controllo del territorio al fine garantire la sicurezza urbana, il contrasto verso tutte le forme di illegalità, di inottemperanza al corretto vivere sociale e di microcriminalità su tutto il territorio comunale e più in particolare nei punti sensibili quali plessi scolastici, siti istituzionali, aree di confine di stato, nodi nevralgici di transito, attraverso la creazione di una rete di videocamere di sorveglianza e controllo della viabilità”.

Lo annuncia il Sindaco Scullino, che prosegue: “E’ un progetto rivoluzionario fortemente voluto dalla mia giunta e da tutta la coalizione, una promessa ai cittadini, una necessità per la nostra cittadina. Nell’ambito di tale sistema il flusso di immagini provenienti dalle telecamere verrà indirizzato in punti di registrazione locali e quindi al server centrale per assicurare in ogni situazione la disponibilità dei dati. Per l’ottimale, sicura e veloce, gestione del trasporto delle immagini al centro si è valutata l’opportunità di approntare collegamenti in fibra ottica con ridondanza e doppio anello a garanzia della connettività in situazioni critiche. In prima battuta l’impianto viene previsto nell’area centrale del territorio comunale e in molte zone periferiche. Un progetto ambizioso che speriamo la Prefettura voglia sostenere perchè Ventimiglia ne ha davvero bisogno”.

Il costo complessivo dell’impianto è fissato in 1.134.300 euro, oltre iva. L'amministrazione comunale comparteciperà in modo significativo all’investimento, particolarmente importante in chiave sicurezza, come più volte provato da quello di Sanremo, che ha consentito più volte di ‘inchiodare’ malviventi che hanno commesso reati, più o meno gravi.