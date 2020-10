Il Rotary Club Sanremo aderisce al progetto del distretto 2032 denominato 'Programma Virgilio'

Il Rotary Club Sanremo, con delibera del proprio direttivo, ha aderito al progetto del distretto 2032 denominato Programma Virgilio, nato da una iniziativa del Rotary Distretto 2041 che negli anni ha acquisito e formalizzato metodi e strumenti per l'assistenza a giovani aspiranti imprenditori.



"Il Programma Virgilio - spiega il Presidente Rotary club Sanremo Maurizio M. Foglino - è un’attività di servizio del Rotary a favore dei Giovani per la realizzazione delle loro iniziative imprenditoriali e consiste nel mettere a disposizione le competenze professionali peculiari dei soci rotariani – quali imprenditori, manager, professionisti, consulenti d'azienda, esperti di marketing ecc. – in veste di Tutor a favore di giovani imprenditori per assisterli nella valutazione, impostazione e avvio della loro iniziativa imprenditoriale.Il network rotariano si rende quindi disponibile, senza finalità lucrative o vantaggi personali, a fornire una consulenza specialistica a 360° per realizzare una crescita del tessuto economico rispettosa di tutti i principi etico/ambientali cui il Rotary è ispirato, tanto più in tempi di Covid.

L’adesione da parte del Rotary Distretto 2032 risale al 2017, allorché il Governatore di Tiziana Lazzari, in accordo con l'allora DGE Giuseppe Artuffo e con il DGN Gian Michele Gancia, decise di aderire al Programma Virgilio, da molti anni già attivo nel Distretto 2041 (QUI). I Soci del Rotary Club Sanremo che collaboreranno attivamente a questo progetto sono: Laura Cattarini; Luigi Fracas, Marco Leuzzi e Maurizio Foglino".



Per info scrivere a: progettovirgilio2032@gmail.com