Tragico schianto in A10 a San Bartolomeo, la vittima nel 2018 tratto in salvo dopo 12 ore in mare

Era stato salvato appena due anni fa da morte certa in mare, il 33enne Robinson Fabbri, che ieri sera ha perso la vita nell'incidente in autostrada all'interno della galleria Santa Lucia a San Bartolomeo al Mare (QUI).



Il giovane di Chiavari, allora 31 anni, il 20 marzo 2018 era uscito in mare con la tavola da surf, ma trascinato dalle onde non era riuscito a fare ritorno a riva. I soccorritori lo avevano salvato dopo dodici ore.



Ieri purtroppo il violento schianto di Fabbri che, a bordo della sua Suzuki Swift ha prima impattato contro un camion della segnaletica autostradale, ferendo tre operai, per fortuna in modo lieve, per finire la sua corsa contro la parete della galleria. Per il giovane, morto sul colpo, non c'è stato niente da fare.