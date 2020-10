Ventimiglia: un lettore ricorda l'alluvione del 1981 e il complesso tennistico completamente inondato

"La terribile alluvione subita all'inizio di ottobre 2020 ha provocato molti danni anche alla zona sportiva di Peglia, in particolare sono stati inondati gli impianti del calcio Ventimiglia, del tennis nonché i dintorni del camping Roma, Dopolavoro ferroviario, canile ecc. Una catastrofe similesi ricorda, a memoria d'uomo nel 1981, allora il complesso tennistico completato due anni prima con i campi n°4 e 5 fu completamente inondato e ripulito con tanta buona volontà di molti Soci assieme all'indimenticabile custode Carmelo Facciolo (foto d'archivio Raneri). Anche stavolta si confida al più presto in un rilancio dell'attività per l'anno 2021. Forza e coraggio!!! (e.r.)".