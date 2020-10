Cervo: domenica prossima al parco del Ciapà una prova di operatività per cani da ricerca e soccorso

L'associazione cinofila cervese 'Le simpatiche canaglie', in collaborazione con la protezione civile di San Bartolomeo e di Cervo, organizza per domenica al parco comunale del Ciapà, una prova di operatività per cani da ricerca e soccorso in superficie.

L'associazione esercita sul territorio da una quindicina di anni e ha sede a Cervo in via Steria. Ha all'attivo cani e operatori brevettati sia in ricerca sia in macerie. La prova non è aperta al pubblico e durante la prova il parco è interdetto ad ogni altro tipo di attività: bike, trekking, moto. Per informazioni telefonare a Vladimiro Rossi 3289469652.