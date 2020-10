Alluvione a Limone Piemonte: ecco come raggiungere la località se si è proprietari di seconde case

Il Comune di Limone Piemonte ha condiviso alcuni aggiornamenti sulla situazione dell'alluvione in particolare per i proprietari di "seconde case" che vogliano verificare eventuali danni alle abitazioni. In questo caso si può raggiungere la località solo utilizzando il treno.

Le indicazioni sulla viabilità restano inalterate rispetto a ieri. Il tratto della SS 20 dal km 103+100 al km 103+400 (all’altezza del condominio Rivalta) ancora oggi resta aperto e transitabile da mezzi di soccorso e popolazione residente a senso unico alternato con servizio di movieri. È sconsigliato il transito ai pedoni dato che ci sarà per tutta la giornata un notevole passaggio di mezzi d’opera al lavoro.



"Queste indicazioni resteranno valide fino a diversa comunicazione. - sottolineano dal Comune di Limone Piemonte - Il tratto di strada statale SS 20 colpito dalle frane all’altezza del Bar Zona Verde (compreso tra il km 102+100 fino al km 102+200) è accessibile a senso unico alternato regolato da semaforo.Sulla SS 20, da e verso Limone, è consentita la circolazione a senso unico alternato regolato da due semafori sempre attivi con il presidio delle forze dell’ordine. Il passaggio è riservato ai residenti per motivi di lavoro e urgenze, per necessità manutenzione impianti sciistici della Lift spa, per acquisto provvigioni delle famiglie limonesi (cercando di limitare il più possibile il numero di mezzi e persone in circolazione)".



"Resta vietato il transito in ingresso per i proprietari seconde case e per l’attività dei cantieri ordinari. Per info e aggiornamenti su viabilità contattare il COC (Centro operativo Comunale) al 334 6939086, attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30" - concludono.

"Inoltre, è necessario che, preventivamente, verifichino l'agibilità dell'edificio chiedendo all'amministratore di condominio o all'ufficio tecnico comunale. - precisano dal Comune di Limone Piemonte - Per chi avesse necessità di raggiungere Limone per lavori edili urgenti, potrà fare richiesta di accesso compilando un apposito modulo scaricabile sul sito www.comunelimonepiemonte.it. Nel documento bisognerà indicare i propri dati e la tipologia di lavori da effettuare. Il modulo andrà poi inviato via email all’indirizzo poliziamunicipale@comune.limonepiemonte.it o via pec all’indirizzo comune.limonepiemonte.cn@legalmail.it. Sarà cura dell’ufficio di polizia locale e del sindaco valutare la richiesta in base all’effettiva urgenza delle opere e rilasciare ai richiedenti l’autorizzazione di accesso".