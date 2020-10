Maltempo: Imperia lavora sulla prevenzione, le azioni dell'Amministrazione per la messa in sicurezza del territorio

Prosegue l'opera di messa in sicurezza del territorio da parte dell'Amministrazione Comunale di Imperia. Sono diverse le azioni messe in campo in queste ore, alcune previste già da tempo, altre decise a seguito degli eventi calamitosi degli ultimi giorni.

Il sindaco Claudio Scajola ha istituito un Nucleo Operativo, composto da un agente della Polizia Municipale e da un tecnico comunale, che avrà il compito di effettuare una verifica del territorio comunale per segnalare eventuali situazioni di rischio legate a muretti, gestione delle acque meteoriche, vegetazione incolta, eccetera.

Sono stati inoltre incaricati un ingegnere e un geologo di effettuare alcuni controlli sui ponti cittadini e sull'alveo del Torrente Impero. In questo secondo caso, l'Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di azioni mirate di dragaggio per abbassare il livello del letto del corso d'acqua e ridurre così il rischio di esondazione.

Sono intanto partiti nella giornata di ieri i lavori di sfalcio e pulizia dei torrenti e dei rii cittadini, mentre la De Vizia si sta occupando dei tombini e delle caditoie. Sono già 700 quelli su cui si è intervenuti da metà luglio a oggi.

Infine, stanno per prendere il via oltre 10 milioni di euro di opere pubbliche, tutte con i contratti già firmati con le imprese nel mese di settembre, che riguarderanno principalmente la difesa della costa dalle mareggiate e la messa in sicurezza del territorio.

Nel dettaglio, oltre 6 milioni e mezzo di euro riguardano il Molo lungo di Porto Maurizio, dove si procederà a un significativo intervento di messa in sicurezza. Circa 2 milioni e mezzo di euro sono invece destinati al completo rifacimento e messa in sicurezza di tutta Via Ballestra a Piani.

"Il primo dovere di un sindaco è garantire la sicurezza dei propri cittadini. Sono ormai due anni che lavoriamo per crescere sia nella fase di prevenzione che in quella dell'emergenza. Questo ha permesso di limitare molto i danni e i disagi nel corso dell'ultima ondata di maltempo. Quanto accaduto conferma tuttavia l'importanza delle opere di messa in sicurezza, quelle già realizzate e quelle pronte a partire. Accanto a ciò abbiamo avviato un'attività importante di verifica sul nostro territorio, che vogliamo tutelare da eventi calamitosi che si presentano sempre più di frequente" commenta il sindaco Claudio Scajola.