Annuncio del presidente francese Macron in Val Roya: "Entro poche ore la riapertura verso l'Italia"

Arrivano buone notizie dalla visita del Presidente francese Emmanuel Macron, oggi in visita in Val Roya. Ha infatti confermato che, nelle prossime ore verrà riaperto il collegamento con l’Italia, all’altezza di Breil: “È davvero questione di ore, tutti sono mobilitati”, ha detto.

Ci vorrà più tempo, invece, per il transito dei treni: "Dalle quattro alle cinque settimane – aggiunge il presidente transalpino - secondo quando detto dai tecnici, per riavviare regolarmente la linea. “Ci vorranno però mesi per rivedere la statale del Roya come era prima, anche se è necessario riaprire verso l’Italia”.

Al momento sul versante francese è la ditta Masala ad eseguire, insieme a circa 300 militari, una serie di lavoro per costruire delle ‘piste’, in modo da arrivare ai paesi isolati. E’ probabile che, nelle prossime ore interverrà anche a valle e, quindi, si potrà aprire la strada nella zona di Breil, disastrata al confine con Olivetta. Al momento, nonostante le previsioni del presidente Macron, si pensa ad un’apertura possibile per lunedì.

Dopo Tenda, Macron è arrivato a Breil sur Roya, anch'essa pesantemente colpita dal maltempo: “Non abbiamo visto arrivare un elicottero per molto tempo - ha lamentato il Sindaco Sébastien Olharan - e ci siamo sentiti davvero abbandonati durante le prime 24 ore”.

Emmanuel Macron ha comunicato ufficialmente (e oggi dovrebbe apparire il provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale) la proclamazione dello stato di emergenza che interessa 55 comuni del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Verrà anche messo a disposizione un “fondo di emergenza 06” coordinato dal Prefetto di Nizza assieme con le Ferrovie, la Métropole e la Regione, al momento la dotazione sarà di 100 milioni di euro, ma la cifra verrà alimentata con successivi provvedimenti governativi.

La ricostruzione sarà rispettosa del territorio e terrà conto della prevenzione dei rischi e dell’ambiente, mentre per gli aiuti ai privati sono stati messi a disposizione 50 milioni di euro, in parte di provenienza europea.

Il bilancio, a seguito delle inondazioni che hanno colpito le Alpi Marittime è ora di 4 morti, 8 dispersi e 13 ‘presunti dispersi’.

(Sotto la strada statale 20 all'altezza dell'ex frontiera)