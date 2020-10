Sanremo: domenica prossima vendita di beneficenza con la 'Lega del Gattino' in via XX Settembre

Domenica prossima, dalle 9 alle 18, la ‘Lega del Gattinoì di Sanremo organizza un ‘desbaratu’ (mercatino a offerta libera) per i randagini recuperati nella zona Sanremo-Taggia, e stallati in attesa di adozione: l'intero ricavato verrà speso in pappe, medicinali e cure veterinarie.

In esposizione vestiti, bigiotteria, oggetti artistici e di utilità comune, messi a disposizione gratuitamente dai nostri simpatizzanti. Il mercatino si svolgerà a Sanremo in via XX settembre 36, con mascherina e previa sanificazione delle mani, mantenendo il debito distanziamento sociale.