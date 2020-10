Ventimiglia: prima stima dei danni a 54 milioni di euro, intanto in città ecco gli angeli ‘vintemijusi’ del fango (Foto e Video)

E’ di oltre 54 milioni di euro la prima stima dei danni fatta dal Comune di Ventimiglia, a poche ora dall’esondazione del Roya e dalla perturbazione di ieri, che ha provocato allagamenti e non solo, in tutto il centro della città, oltre alla distruzione della passerella ‘Squarciafichi’.

Nel dettaglio dovrebbero costare circa 15 milioni i lavori di allontanamento dei fanghi e il trasporto in discarica, 8 milioni tra acquedotto e fognatura, 2,5 milioni per gli impianti di sollevamento, 6 milioni per la passerella distrutta, 4 per le aree verdi e l’illuminazione pubblica, 700mila euro per il teatro, il palazzo comunale ed altri edifici pubblici, 1,7 milioni per la zona di Peglia, 1,4 per le Gianchette, 4 miloni per il canale ‘Lorenzi’, 6 milioni per la il rifacimento del lungo Roya, 800mila per l’arginatura a Varase oltre a 4,5 milioni per altri costi.

Dopo la visita a Badalucco il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha fatto tappa anche a Ventimiglia, la città costiera più colpita dall’ondata di maltempo: “Non ricordo un problema così grave - ha dichiarato un emozionato Gaetano Scullino - vedere nella notte il Roya che esonda e che porta via la passerella ‘Squarciafichi’, il fiume ha portato via tutti i collegamenti fognari, l’acqua potabile e la parte elettrica. Oggi ci siamo rimboccati tutti le maniche e per me è motivo di soddisfazione vedere centinaia di giovani e non solo che ci stanno aiutando a ripulire la città. Sono gli angeli ‘vintemijusi’ del fango. Una sola cosa è positiva: nessuno si è fatto male. Abbiamo danni alle strade, all’acquedotto, alle fognature, non c’è più un pezzo di Statale 20 e poi non c’è più la passerella che per noi è un collegamento vitale. La nostra amministrazione non pensava di dover vivere una problematica del genere. Ma noi siamo positivi. Perché? Perché che l’amministrazione regionale guarderà a Ventimiglia con particolare attenzione”.