Alluvione in Valle Argentina: dal Comune di Triora "Stiamo bene. In tempi brevi intervento per ripristinare spostamenti"

Il sindaco di Triora Massimo Di Fazio dopo un confronto con i rappresentanti regionali e provinciali, si è fatto carico di organizzare in tempi brevissimi un intervento importante che garantisca ai cittadini di potersi spostare e non rimanere isolati.

La conferma è stata data poco fa direttamente dagli organi amministrativi del Comune del paese delle streghe. L'aggiornamento sulla situazione in paese è arrivata poco fa interrompendo il lungo silenzio comunicativo di questa giornata. L'alluvione ha imposto l'interruzione della viabilità ma anche delle reti di comunicazione. Il paese delle streghe è completamente isolato a causa della strada crollata subito dopo Molini di Triora.

"Al momento non sono segnalati casi di persone in difficoltà. Stiamo tutti bene. Ieri notte sul territorio di Triora si è abbattuta una tempesta violentissima, causando pericoli, le foto in rete dimostrano la gravita e la forza del vento e dell’acqua" - spiegano dal Comune.

"La notte ha recato danni alle strade con frane e alberi caduti, agli acquedotti, condotti delle acque bianche e rete fognaria, ai tralicci e alla viabilità secondaria, mancanza di energia elettrica e rete telefonica. Stamattina la situazione appariva più chiara molti interventi notturni,sono stati utili a garantire la viabilità in quasi tutti i punti del Territorio. La luce è arrivata nel capoluogo verso le 12,30 al momento purtroppo alcune frazioni sono ancora senza elettricità. Sono stati organizzati servizi a chi necessitava di medicinali urgenti, interventi di ripristino linee elettriche e telefoniche" - riepilogano dall'amministrazione.

"Si è fatto un appello dei residenti e conoscenti assicurando che nessuno fosse stato coinvolto in incidenti o infortuni, monitorato le frazioni e rilevato pericolosità urgenti. - aggiungono - Le attività commerciali, sono riuscite con l’aiuto dei volontari a tamponare solo momentaneamente i gravi danni. L’amministrazione ringrazia gli operai comunali, dipendenti, uffici, e tutti coloro chi si sono prodigati ad aiutare chi era in difficoltà, malgrado la tempesta".