Diano Marina: il vice Sindaco Za Garibaldi sul maltempo "Bisogna andare oltre la semplice solidarietà"

"Sono rimasto particolarmente colpito dai danni causati dal maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione negli ultimi giorni. Mi metto nei panni degli Amministratori che saranno chiamati a far fronte ad interventi straordinari e in somma urgenza, con risorse minime, per poter garantire i servizi essenziali ai propri cittadini”.

Lo ha detto Cristiano Za Garibaldi, vice Sindaco di Diano Marina, commentando quanto accaduto a causa della forte ondata di maltempo abbattutasi sulla nostra provincia. “Credo che occorra andare al di là della semplice solidarietà – prosegue - che è ovviamente scontata ma che spesso lascia il tempo che trova. Penso che sarebbe opportuno proporre qualcosa di più concreto, per esempio la creazione di un fondo che si potrà mettere a disposizione dell'eventuale Commissario straordinario o dei singoli Amministratori, destinato agli interventi di prima necessità, al quale possono contribuire tutte le Amministrazioni che ne hanno la possibilità e che potrebbe anche essere aperto ai privati e ai contributi delle Imprese. Si potrebbe anche individuare un Ente, che potrebbe fare da centro di raccolta e anche di distribuzione”.

“Credo sia un dovere morale – termina - portare la propria vicinanza a chi per destino a subito qualcosa che poteva capitare a noi. Approfitto di questo intervento per ringraziare il Presidente Toti per il sollecito intervento e per gli impegni presi".