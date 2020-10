Castellaro: escursionista finisce in un dirupo e viene soccorsa dal nucleo Saf dei Vigili del Fuoco

Una donna che stava svolgendo una escursione nella zona di Lampedusa a Castellaro è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco del nucleo Saf dei Vigili del Fuoco.

La donna fortunatamente sta bene ed ha riportato solo alcune escoriazioni anche se il recupero non è stato dei più agevoli.

In queste difficili ore per il ponente ligure, alle prese del post allerta meteo e con danni incredibili sul territorio, bisognerebbe raccogliere l’appello delle istituzioni di evitare attività che possano bloccare soccorritori che, magari, potrebbero operare in altre situazioni.